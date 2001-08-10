Вопросы жизнеобеспечения Южно-Сахалинска во время циклона рассмотрели на оперативном штабе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ообластной центр находится во власти непогоды уже третьи сутки. Выпала почти месячная норма осадков. 13 января с 9.00 в городе введен режим ЧС.На сегодняшний день остаются перекрытыми участки дорог Ново-Александровск-Синегорск, Ново-Александровск-Арсентьевка, Южно-Сахалинск-Корсаков, Южно-Сахалинск-Пожарское, Лиственничное-Охотское, Троицкое-Ново-Троицкое, Северо-Западный объезд, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для всех, кто попал в сложную ситуацию, круглосуточно работают бесплатные пункты обогрева в ЦНК «Радуга» (Ново-Александровск), в Весточке и в комплексе «Генерал», расположенном на повороте на Охотскую трассу. Здесь оборудованы места для отдыха, можно согреться горячим чаем.

Сейчас все силы коммунальщиков сосредоточены на поддержании в проезжем состоянии уже расчищенных дорог. Особое внимание – проездам к детским садам, больницам, поликлиникам.

Ночью на расчистке города были задействованы 324 единицы техники, почти 100 рабочих.

Аварийная ситуация в электроснабжении нескольких домов сложилась в Октябрьском. По прогнозам специалистов, они смогут восстановить электропитание в течение нескольких часов. По состоянию на утро, сведений о других авариях на коммунальных сетях не поступало.

Вся информация о нарушениях газо-, водо-, тепло- и электроснабжения передается в городской штаб для оперативного реагирования. При возникновении сложных ситуаций южносахалинцев просят обращаться по телефону Единой дежурной диспетчерской службы — 112.