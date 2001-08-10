Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2022
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15:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски

В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 32-летней местной жительницы о том, что из подъезда дома, в котором она проживает, похищен верхний короб коляски, в котором находился детский конверт. Сумма причиненного ущерба составила более 9 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска опросили соседей и выяснили, что в период совершения преступления один из жильцов делал заказ на доставку пиццы.

Оперативники установили личность курьера и его местонахождение. Как стало известно, 28-летний доставщик пиццы, приехав на указанный ему адрес, обратил внимание на оставленную без присмотра в подъезде коляску. На обратном пути он совершил кражу вышеуказанного имущества, которое изъято и будет возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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