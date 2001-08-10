За сутки - треть осадков от месячной нормы: в Южно-Сахалинске введен режим ЧС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Сергей Надсадин провел заседание оперативного штаба по прохождению циклона в Южно-Сахалинске. На нем обсудили устранение последствий непогоды, которая продолжает оказывать серьезное влияние на территорию городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, особо осложняет ситуацию общая длительность циклона, который не прекращается уже второй день. По прогнозу метеорологов подобные погодные условия сохранятся в областном центре до пятницы. На текущий момент в городе выпало 34 % от среднемесячной нормы осадков. Было зафиксировано девять отключений электроэнергии. Все аварии находятся на контроле администрации: это отключения в Ново-Александровске, Ключах и в ряде других планировочных районов. Специалисты из компании «Сахалинэнерго» обязуются устранить данные неполадки до обеда.
Напряженной ситуация остается с расчисткой улично-дорожной сети. Особо сложно данный процесс продвигается в планировочных районах, на которые пришелся основной удар непогоды. В северной части городского округа отмечается в значительной мере больше осадков и более сильный ветер. На данный момент отсутствует транспортное сообщение с Березняками, Старорусским, Новой Деревней, Ключами и Синегорском. Работы по расчистке продолжались всю ночь, однако их проведение осложнялось низкой видимостью. Сейчас подрядные организации мобилизуют силы и в ближайшее время, после улучшения видимости, выдвинутся на расчистку.
В связи с тем, что северная часть городского округа фактически отрезана от центра города мэр поручил руководству департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка провести мониторинг магазинов на наличие необходимых продуктов питания.
Сложная ситуация и в новом микрорайоне Дальнего. На всех улицах жители оставили свои автомобили. Как итог — грейдер не может работать, поскольку не проходит между машин. Это существенно мешает расчистке. Проезд есть не на всех улицах и только в одну полосу.
Также продолжается расчистка внутриквартальных проездов силами бригад завода им. Федотова. В данный момент это основная задача на первую половину дня. Все внутриквартальные проезды ведут к социальным учреждениям, в первую очередь к детским садам. Также дорожные рабочие должны обеспечить полноценный доступ к пунктам сбора ТКО. Однако и это направление в значительной мере осложняют брошенные автомобили.
Кроме того, крайне негативно продвигается расчистка дворовых территорий и пешеходных зон силами управляющих компаний.
- Мы понимаем, что погодные условия сложные и снег продолжается. Но это не повод не работать. Более того, мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог. И выписали предупреждения всем УК, чтобы они срочно включались в работу. Еще до циклона мы предлагали приобрести спецтехнику, сформировали финансовые средства вместе с областным правительством. Мы со своей стороны полностью подготовились, необходимо включиться в эту работу и управляющим компаниям, убрать свои подведомственные территории. Другого варианта просто нет, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Вечером мэр Южно-Сахалинска проведет штаб по работе управляющих компаний и подрядных организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть города.
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