Более 200 единиц техники чистят Южно-Сахалинск, метель продолжается
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На время прохождения метели на территории Южно-Сахалинска в уборке и вывозе снега задействовано 208 единиц техники; 103 рабочих расчищают тротуары и пешеходные зоны. Силами управляющих компаний ведется расчистка дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На нескольких улицах Южно-Сахалинска продолжают действовать ограничения движения автотранспорта.
До 31 января в парковочном кармане на ул. Сахалинской, в районе перекрестка с ул. Загородной, ведутся работы по подключению к сетям водоснабжения.
На ул. Авиационной идет строительство южного коллектора. Работы проводятся участками. Ориентировочно до 17 января сквозной проезд закрыт в районе дома №57. О последующих перекрытиях будет сообщено дополнительно.
Продолжается благоустройство ул. Шоссейной в Лиственничном в границах от пер. Корсаковского до кладбищенского комплекса №3. Работы выполняются без полного перекрытия движения.
Также продолжается капитальный ремонт ул. Украинской в районе пересечения с ул. Долинской. Работы ведутся без закрытия сквозного проезда.
Напомним, участок ул. Комсомольской от ТЦ «Аист» до ТДЦ «Столица» открыт для движения автотранспорта. Он с щебеночным основанием. Обращаем внимание, что работы на одной из главных магистралей областного центра продолжаются. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и уступать дорогу строительной технике. Пассажирский транспорт продолжит объезжать ремонтируемый участок по существующей схеме объезда.
По информации МУП «Электросервис», городские светофоры работают в обычном режиме.
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