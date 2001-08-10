Мэр Южно-Сахалинска взял под контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома по ул. Южно-Сахалинская, 19 произошел хлопок с последующим горением. В результате погиб собственник, в момент ЧП находившийся в жилом помещении. Здание не газифицировано, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На место оперативно прибыли оперативные службы, эвакуировавшие жильцов подъезда. На данный момент пожар ликвидирован. В результате взрыва основной урон был причинен квартире № 46, остальные жилые помещения не пострадали. По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены, межквартирные и межкомнатные перекрытия также целы.

В настоящее время специалисты управляющей компании проверяют состояние электрооборудования в жилом доме. Ситуация находится на личном контроле мэра областного центра Сергея Надсадина.