Мэр Южно-Сахалинска взял под контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома по ул. Южно-Сахалинская, 19 произошел хлопок с последующим горением. В результате погиб собственник, в момент ЧП находившийся в жилом помещении. Здание не газифицировано, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На место оперативно прибыли оперативные службы, эвакуировавшие жильцов подъезда. На данный момент пожар ликвидирован. В результате взрыва основной урон был причинен квартире № 46, остальные жилые помещения не пострадали. По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены, межквартирные и межкомнатные перекрытия также целы.
В настоящее время специалисты управляющей компании проверяют состояние электрооборудования в жилом доме. Ситуация находится на личном контроле мэра областного центра Сергея Надсадина.
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