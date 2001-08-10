Две сахалинки при попытке заработать в интернете лишились почти двух миллионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 января в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 31-летней жительницы областного центра. В период времени с 30 ноября по 21 декабря путем обмана у неё похищено 435 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В социальной сети девушка подписалась на аккаунт пользователя, который рассказывал своим подписчикам, как заработать и стать финансово-независимым, путем инвестиций в его бизнес. В ходе переписки мужчина предоставил ей реквизиты, чтобы потерпевшая направила свои денежные средства для последующего вложения в бизнес-проекты и получила прибыль. Далее женщина осуществила первый перевод. 8 декабря с первого вклада ей возвратили 34500 рублей. В связи с этим девушка поверила в схему и совершила дальнейшие вложения. Далее ей также были возвращены крупные суммы, но в скором времени потерпевшей сообщили, что из-за «сложностей» у банка в конце года выплаты задерживаются, а позже и вовсе перестали отвечать на сообщения.

В дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу обратилась 46-летняя местная жительница. В период с 13 сентября по 6 октября заявительница в телефонном режиме общалась с представителем некоей брокерской компании, который предложил стать клиентом их компании, для увеличения финансового дохода. Далее заявительницу переадресовали на финансового аналитика, с помощью которого она зарегистрировалась на указанном ей сайте. Мужчина объяснил, что для получения прибыли необходимо вложить деньги в данную компанию и женщина перевела 15 тысяч рублей. Далее ей предложили оформить кредит и вложить деньги в компанию, для получения ещё большей прибыли. Заявительница оформила на свое имя 3 кредита на общую сумму 1 миллион 352 тысячи рублей и осуществила денежные переводы на указанные ей счета.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.