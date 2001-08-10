Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2021
Сейчас 18:44
74,37|83,64|66,91
Первый заместитель прокурора Сахалинской области проведет прием граждан
15:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец отправил знакомую со своей картой в магазин и лишился четверти миллиона

Сахалинец отправил знакомую со своей картой в магазин и лишился четверти миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 ноября в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление 56-летнего местного жителя о хищении с банковского счета более 250 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков заявитель передавал свою банковскую карту 43-летней знакомой для приобретения продуктов питания и алкогольных напитков.

Однако по окончанию их совместного времяпрепровождения женщина банковскую карту ему не вернула.  В дальнейшем она похитила с банковской карты денежные средства, расплачиваясь ими за покупки в различных торговых точках города Холмска, а также обналичила часть средств через банкомат, причинив своими действиями ущерб потерпевшему на вышеуказанную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?