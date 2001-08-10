Сахалинец отправил знакомую со своей картой в магазин и лишился четверти миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 ноября в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление 56-летнего местного жителя о хищении с банковского счета более 250 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков заявитель передавал свою банковскую карту 43-летней знакомой для приобретения продуктов питания и алкогольных напитков.

Однако по окончанию их совместного времяпрепровождения женщина банковскую карту ему не вернула. В дальнейшем она похитила с банковской карты денежные средства, расплачиваясь ими за покупки в различных торговых точках города Холмска, а также обналичила часть средств через банкомат, причинив своими действиями ущерб потерпевшему на вышеуказанную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело.