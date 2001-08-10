Сахалинец влез в дом и начал в нем жить, продавая чужое имущество, пока не встретил хозяев жилища

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении покушения на кражу имущества из дома, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахадинской области.

Установлено, что обвиняемый в вечернее время проходил мимо одного из частных домов по улице Украинской. В тот момент он вспомнил, что на данном участке он долгое время никого не видел. Фигурант решил проникнуть в дом, чтобы похитить какие-либо вещи и в последующем их продать. На вырученные деньги он планировал приобрести продукты питания. Убедившись, что рядом никого нет, злоумышленник подошёл к дому и обнаружил, что входная дверь заперта. Тогда он начал осматривать окна и увидел, что на одном из них вместо стекла - лист фанеры. Выдавив ее, злоумышленник проник внутрь. Там оказалось темно и он решил переночевать. Проснувшись утром, начал осматривать дом. В ванной комнате он обнаружил титан-нагреватель, который решил похитить и сдать в пункт приема металла. На кухне фигурант нашел мультиварку и две микроволновые печи. Также в одной из комнат он обнаружил пылесос. Все вышеуказанное имущество фигурант перенес в коридор.

Позже титан-нагреватель он сдал в пункт приема металла, а мультиварку продал неизвестной женщине, которую встретил на улице. На вырученные деньги он приобрел спиртное, сигареты и продукты питания, после чего вернулся обратно в дом. Еще на протяжении нескольких дней он проживал там до тех пор, пока не встретил пришедших хозяев. В связи с этим ему не удалось похитить и продать оставшееся имущество.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.