Тихоокеанское
информационное агентство
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10:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка сбила пешехода на "зебре"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23.11.2021 года, в 18 часов 50 минут, 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Daihatsu Bego», двигалась в восточном направлении, по улице Пограничной. На регулируемом перекрестке с улицей Амурской, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора (зеленый) не уступила дорогу и совершила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть.

В результате ДТП, 55-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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