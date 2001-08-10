Циклон накроет 16 районов Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 ноября года на территории Охинского, Ногликского, Поронайского и Александровск-Сахалинского районов, прогнозируется умеренный снег, на побережьях метель, усиление ветра до 18-23 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Также, 20 ноября на территории Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского и Корсаковского районов прогнозируется усиление ветра на побережьях до 20-25 м/с, ночью 20 ноября местами сильный снег.

20 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется умеренный дождь, ветер 27-32 м/с, в Северо–Курильском районе прогнозируется сильный дождь, усиление ветра до 17-22 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.