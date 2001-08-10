Тихоокеанское
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3 ноября в Южно-Сахалинске в районе ж.д. переезда по ул. Ленина ограничат движение
14:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было

На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в мошенничестве с использованием своего служебного положения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый, являясь директором жилищного управления в период с мая по декабрь 2016 года, подписывал и заверял печатью организации документы о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи. Предметом заключенных договоров являлось предоставление субсидий на возмещение затрат на оплату труда при трудоустройстве.  Работодатель в лице данной организации был обязан выделить и создать рабочие места, а также производить расчет и выплату заработной платы работникам в счет квоты. За указанный период фигурант похитил около 240 тысяч рублей. Эти средства были выделены в качестве субсидий на возмещение затрат на заработную плату двум гражданам, которые по факту в данной организации никогда не работали. 

Действуя по той же схеме за период с 30 июня по 23 ноября 2017 года, фигурант похитил еще более 70 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

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