На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в мошенничестве с использованием своего служебного положения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый, являясь директором жилищного управления в период с мая по декабрь 2016 года, подписывал и заверял печатью организации документы о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи. Предметом заключенных договоров являлось предоставление субсидий на возмещение затрат на оплату труда при трудоустройстве. Работодатель в лице данной организации был обязан выделить и создать рабочие места, а также производить расчет и выплату заработной платы работникам в счет квоты. За указанный период фигурант похитил около 240 тысяч рублей. Эти средства были выделены в качестве субсидий на возмещение затрат на заработную плату двум гражданам, которые по факту в данной организации никогда не работали.

Действуя по той же схеме за период с 30 июня по 23 ноября 2017 года, фигурант похитил еще более 70 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.