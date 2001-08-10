Наркотики, попытка хищения, 16 краж: на Сахалине перед судом предстанет серийный вор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Южно-Сахалинска, который обвиняется в совершении серии преступлений, среди которых 16 краж, одно покушение на хищение имущество и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, злоумышленник приходил в различные торговые центры, магазины, развлекательные заведения и государственные учреждения областного центра. Проходя по бутикам и офисным помещениям, мужчина обращал внимания на те, где, по его мнению, можно было бы что-нибудь похитить. Также мужчина выискивал автомобили, которые оказывались не заперты и похищал с пассажирских сидений сумки, барсетки, кошельки и телефоны, а также другое ценное имущество.

Помимо этого, в одном из случаев, фигурант проник в подсобное помещение магазина, похитил кошелёк стоимостью 5 тысяч рублей, в котором находились деньги в сумме 8 тысяч 800 рублей и банковские карты. После этого он направился с похищенным к выходу, однако скрыться с места совершения преступления не смог, так как его действия были замечены сотрудниками охраны. Своими действиями фигурант совершил покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Он же, 15 января 2021 года, находясь в районе дома по улице Дзержинского, обнаружил бумажный сверток, в котором содержалось 0,006 и 0,215 грамма синтетических наркотиков. Являясь потребителем наркотических средств, он забрал себе найденный сверток и хранил при себе для последующего личного употребления. В этот же день он был задержан сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску по подозрению в совершении преступлений имущественного характера.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.