Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2021
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10:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В селе Троицкое пожарные потушили строительную бытовку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 

17 октября в 23.49 в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Троицкое.

Огнеборцы прибыли на место в 23.50. К этому моменту открытым пламенем горела строительная бытовка. Был эвакуирован мужчина с сильными ожогами тела, его немедленно передали медикам. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Пожар локализовали в 00.02, а полностью ликвидировали в 00.44.

В тушении пожара были задействованы 5 огнеборцев и 1 единица техники. Причины пожара устанавливаются.

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