За выходные на Сахалине задержаны почти 50 выпивших водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 15 по 17 октября 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 35 дорожно- транспортных происшествий. Из них, 3 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 5 человек получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 48 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении 5 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Кроме этого, пресечены 68 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.