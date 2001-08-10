Проходящий мимо стройки пьяный сахалинец, укатил электросамокат, стоящий без присмотра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 56-летнего местного жителя. Мужчина сообщил правоохранителям о краже электро-самоката стоимостью более 85 тысяч рублей с территории строящего магазина в районе улицы Комсомольской, где он работает в должности прораба. Двухколесный транспорт потерпевший оставил своим сотрудникам, чтобы те могли на нем передвигаться, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским стало известно, что к пропаже самоката причастен 40-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра. Выяснилось, что в день кражи подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо вышеуказанной стройки и обратил внимание на оставленный без присмотра двухколесный транспорт. Убедившись, что рядом никого нет, а мобильное средство передвижения не оборудовано противоугонной системой, похитил его. Прокатив транспорт до расположенного рядом детского сада, злоумышленник решил его спрятать в кустах. Вернувшись на следующий день, подозреваемый не обнаружил украденное.