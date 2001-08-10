Помогая знакомой с переездом, сахалинец отнес ее телевизор себе домой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что в июне 2021 года к фигуранту обратилась знакомая с просьбой о помощи в переезде в другую квартиру из расселённого дома. Трое мужчин помогли гражданке вынести и погрузить в машину часть вещей. Обвиняемый решил воспользоваться ситуацией и похитить телевизор. Пока никто не видел, он отнес его в одну из заброшенных квартир, планируя в дальнейшем забрать. Вернувшись, он всё же вывез и спрятал телевизор у себя дома. Оперативники изъяли похищенное имущество.