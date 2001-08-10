В Южно-Сахалинске установили личность водителя сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 37-летний водитель, стаж вождения которого составляет 10 лет, управляя автомобилем "Тойота Ленд Крузер", двигался в западном направлении, по улице Сахалинской. В районе дома № 191 не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 15-летний подросток получил телесные повреждения. Виновник покинул место происшествия. В ходе разыскных мероприятий, в течении суток был установлен.

По данному факту проводится проверка.