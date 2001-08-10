Сахалинка хотела заняться инвестициями и отдала деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 октября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 32-летняя гражданка. Женщина сообщила, что 30 сентября неустановленное лицо путем обмана похитило 50 тысяч рублей.

В популярной социальной сети потерпевшая увидела рекламу об инвестировании денежных средств и перешла по указанной ссылке в мессенджер. В личный чат поступило смс-уведомление с инструкцией и реквизитами банковской карты, на которую необходимо перевести денежные средства для вклада. Заявитель выполнила указания, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Вечером женщине сообщили, что вложение прошло успешно и теперь необходимо предоставить номер банковской карты, куда можно будет зачислить прибыль. Также он сообщил, что для поступления средств на карту заявителя, необходимо оплатить налог 13% в размере 58 980 рублей, но гражданка не стала этого делать. Тогда потерпевшей в мессенджере пришло сообщение, что сделка аннулирована и чат был удален.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.