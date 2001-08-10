Чтобы задержать уходящего от погони сахалинца, полицейские открыли огонь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 25 сентября, в ходе несения службы сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Невельскому городскому округу в районе улицы Советской была предпринята попытка остановить автомобиля Тойота Карина. Однако водитель не среагировал на сигнал и, увеличивая скорость, попытался скрыться от экипажа,рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Нарядом ДПС было принято решение о преследовании указанного автомобиля. При помощи проблесковых сигналов и громкоговорителя были приняты неоднократные сигналы об остановке, однако водитель продолжал игнорировать законные требования сотрудников полиции и выехав на междугороднюю трассу пытался на высокой скорости скрыться от экипажа. При этом, гражданин выезжал на встречную полосу, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Выехав на безопасный участок дороги, в соответствии с законом "О полиции" инспектором ДПС было применено табельное оружие, в результате чего водитель съехал с трассы и прекратил движение. В ходе последовавшего разбирательства выяснилось, что 31-летний гражданин находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.

В настоящий момент гражданин задержан.