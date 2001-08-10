У жителя Ноглик изъяли почти четверть килограмма наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области совместно с уголовных розыском Ногликского района в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан житель пгт. Ноглики, подозреваемый в незаконном хранении запрещенных к обороту веществ в крупном размере.

Ранее оперативникам поступила информация, что вышеуказанный гражданин вырастил в лесном массиве коноплю и кустарным способом изготовил из него наркотики, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе дальнейшего разбирательства, сотрудники УКОН установили, что дурман мужчина хранит в гаражной постройке на территории одного из частных гостиничных комплексов, расположенных по улице Упток.

Осмотрев строение, на втором этаже оперативники обнаружили мягкую мебель, внутри которой были спрятаны 23 свертка с марихуаной, части высуженного наркосодержащего растения, а также семь пакетиков со смесью табака и гашишного масла. По словам злоумышленника, дурман он хранил для личного употребления. В общей сложности, полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 250 грамм наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.