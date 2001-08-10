Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2021
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16:07, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине похитили человека, требовали выкуп и обещали спалить дом

На Сахалине похитили человека, требовали выкуп и обещали спалить дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех местных жителей в похищении человека и вымогательстве, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.

Предварительное расследование по уголовному делу осуществлялось вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.

Органом предварительного расследования установлено, что 25 апреля 2021 года обвиняемые, ожидая потерпевшего в известном злоумышленникам месте с целью вымогательства денежных средств, насильно поместили его в припаркованный рядом с местом происшествия автомобиль, на котором выехали подальше от места похищения.

Там четверо соучастников потребовали от потерпевшего произнести заведомо ложный текст о совершенном им преступлении и сообщить позорящие его сведения, сделав при этом видеозапись на телефон.

Угрожая ее распространить, а также применить насилие и поджечь дом потерпевшего, потребовали передать денежные средства в размере 30 000 рублей.

За совершение тяжкого и особо тяжких преступлений предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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