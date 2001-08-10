Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2021
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14:55, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликский район на поиски пропавших людей выехали спасатели

В Ногликский район на поиски пропавших людей выехали спасатели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня из Южно-Сахалинска в Ногликский район выехала группа спасателей ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области, состоящая из шести человек и лвух единиц техники. Спасатели окажут помощь сотрудникам районного отдела полиции в поисках пропавших людей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе  ГУ МЧС РФ по Сахалинской области. 

Как стало известно, 15 сентября, двое мужчин вышли в Охотское море через залив Ныйский на двух резиновых лодках и до настоящего времени не вернулись.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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