В Ногликский район на поиски пропавших людей выехали спасатели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня из Южно-Сахалинска в Ногликский район выехала группа спасателей ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области, состоящая из шести человек и лвух единиц техники. Спасатели окажут помощь сотрудникам районного отдела полиции в поисках пропавших людей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Как стало известно, 15 сентября, двое мужчин вышли в Охотское море через залив Ныйский на двух резиновых лодках и до настоящего времени не вернулись.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.