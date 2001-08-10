В Анивском районе задержан браконьер с кетой и горбушей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторами ДПС ГИБДД Анивского ОМВД на автодороге Анива - Таранай в ходе дежурства был остановлен автомобиль под управлением 31-летнего гражданина, с которым в салоне находился 26-летний пассажир, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе осмотра транспортного средства внутри было обнаружено 83 экземпляра рыбы лососевых пород. Выяснилось, что 26-летний пассажир в дневное время находился на участке залива Анива при помощи ставной сети выловил 67 хвостов рыбы кеты и 16 горбуши. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Изъятая рыба сдана на ответственное хранение.