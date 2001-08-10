На сетях водоснабжения в Макарове устраняют порыв
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для ликвидации повреждения на трубопроводе будут частично перекрывать воду в районах города. В муниципалитете продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Ликвидацию последствий прошедших в районе ливней по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко координирует министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.
Вода в дома макаровчан начала поступать вечером накануне. После полного заполнения городской системы водоснабжения было зафиксировано падение давления. Специалисты приступили к устранению порыва, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Напомним, что в результате сильных ливней в районе сошло несколько селей. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище.
Вчера в течение дня проводилась промывка чаши водохранилища на ручье Худозава, укреплялись стенки плотины скальником. До 21.00 наполнили водохранилище и открыли задвижки для подачи воды на очистные сооружения. Для дезинфекции и снижения мутности воду хлорируют, добавили коагулянт. По результатам взятых проб мутность воды пропала. Воду начали подавать в город и постепенно заполнять систему водоснабжения.
До получения результатов анализов вода считается технической - ее нельзя употреблять без термической обработки. Принято решение пока водоснабжение полностью не нормализуется, в Макарове продолжится раздача питьевой воды для местных жителей с автоцистерн. Актуальный график подвоза размещен на сайте районной администрации.
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