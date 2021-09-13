В Корсакове задержан мужчина, отобравший у прохожего телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан молодой человек 1999 года рождения, подозреваемый в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее за помощью к полицейским обратилась 57-летняя жительница села Соловьевка. У ее сына, вышеуказанный гражданин похитил гаджет, стоимостью более 10 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленник, находясь в районе улицы Окружной, попросил у сына заявительницы мобильный телефон для якобы чтобы позвонить. Как только молодой человек завладел гаджетом, он поспешил скрыться. Краденный аппарат он продал по заниженной стоимости, а деньги потратил по своему усмотрению.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан.