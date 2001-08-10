«Мы живём в чрезвычайно сложное время»: Медведев о санкциях и сопротивлении России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам завершившего работу восьмого созыва Государственной Думе по большинству законов, связанных с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии — позиции всех фракций были одинаковы, заявил Дмитрий Медведев, выступая перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов».
«И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны политику», — подчеркнул он.
Россию сегодня испытывают на прочность во всех смыслах этого слова: и с экономической, и с политической точки зрения — против страны введено около 30 тысяч санкций, напомнил Председатель «Единой России».
«Мы живём в чрезвычайно сложное время. Количество санкций, введённых против Российской Федерации, запредельное. Нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций — около трёх десятков тысяч введены. Мы чувствуем политическое давление со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз, нынешнюю Российскую Федерацию», — сказал он.
Западным странам не нравится, что Россия — большая, сильная, гордая, самодостаточная страна, которой невозможно командовать. Был период, когда они считали, что смогут с договориться с Россией, а на самом деле просто подчинить своей воле, акцентировал Дмитрий Медведев.
«Но им это не удалось, они испытывают жесточайшее разочарование, поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину, как таран, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают это», — указал он.
Политика состоит из острых вопросов, но существуют темы, по которым нация, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять единую позицию, только тогда можно победить, заявил Дмитрий Медведев.
«Слова Дмитрия Анатольевича Медведева — чёткий ориентир для нас на местах. Сахалинская область всегда была форпостом страны на Дальнем Востоке, и сегодня наша главная задача — обеспечить надёжный тыл для наших бойцов. Все ресурсы и силы региона сплотились в одной цели: поддержка армии и семей участников СВО — наш безусловный приоритет. Мы работаем над этим законодательно, в том числе на уровне областной Думы, принимая региональные законы о помощи и льготах. Победа будет за нами — и мы приближаем ее каждый день своими делами и решениями!» — отметил депутат Сахалинской областной Думы от Единой России, координатор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Гринберг.
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