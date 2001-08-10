"Единая Россия" подвела итоги ПГ-2026

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предварительное голосование «Единой России» — одна из самых эффективных предвыборных практик, оно показывает масштаб вовлечённости граждан в формирование списка кандидатов от партии на выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на Совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета. На нём подвели итоги ПГ-2026.

«Политические оппоненты «Единой России» ключевые решения принимают за закрытыми дверями. В отличие от них наша партия руководствуется принципом — всё решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, её готовность работать в интересах миллионов людей», — сказал он.

Дмитрий Медведев сообщил, что на предварительное голосование «Единой России» по всем уровням выборов поступило 22 тысячи заявлений.

По его мнению, это показывает, что люди стремятся участвовать в партийной работе, а авторитет и влияние «Единой России» помогут им реализовать самые серьёзные проекты и планы.

«Не менее важный момент — число выборщиков, которые отдали за кандидатов свои голоса. Более 10 миллионов человек уже со своей позицией. Это нужно ценить. Это кредит доверия, который получает наша партия», — акцентировал Председатель партии.

Победу на предварительном голосовании «Единой России» одержали 480 участников СВО. На все уровни выборов в ходе процедуры от бойцов спецоперации поступило 1300 заявок.

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам — тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО. Президент неоднократно говорил о том, как важно помогать им найти себя уже в новой жизни, а управление и государственное управление, это, безусловно, самое важное, что может быть в смысле применения сил этих людей. Ветераны специальной операции проявили себя и в ходе общения с гражданами. Надеюсь, все они ориентированы на практические результаты», — отметил Председатель партии.

Дмитрий Медведев сообщил также, что в новую Народную программу «Единой России» уже поступило более 1,5 миллиона предложений. Их анализ показал, что партия должна дать ответ на семь ключевых вызовов: демографический вызов; новые профессии и дефицит кадров; неравенство в развитии российских регионов; экономическое давление; экономическое развитие.

«С этим связано стремительное развитие новых технологий и обеспечение безопасности нашей страны. Эти семь вызовов легли в основу семи партийных приоритетов, реализации которых и будет посвящена Народная программа», — сказал Дмитрий Медведев на Совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России».

По его словам, в ближайшее время «Единая Россия» представит политическую программу на долгосрочную перспективу. Манифест партии готовят по поручению её Председателя.

«Он сейчас дорабатывается. Это некое наше видение будущего», — пояснил Дмитрий Медведев.

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов отметил, что публичные отчёты по Народной программе и предварительное голосование позволяют партии набрать форму для уверенного результата на выборах.

«Избиратель чувствует, что правящая партия не просто ведёт популистскую политику, декларируя лозунги, а отчитывается реальными делами и советуется со своими сторонниками по будущим кандидатам от партии», — заметил он.

Регионы-лидеры по абсолютному количеству участников предварительного голосования: Московская область, город Москва, Краснодарский край. По доле участников: Республика Тыва, Республика Ингушетия и Чеченская Республика. Конкурс на предварительном голосовании по выборам в Госдуму составил 11,6 человек на место, на региональных выборах — 7 человек на место.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев напомнил о том, что беспартийные участники предварительного голосования, которые достойно выступили в ходе процедуры и претендуют на право представлять «Единую Россию» на выборах, должны определиться с политическом статусом.

«Они обязаны стать либо сторонниками, либо членами партии до момента выдвижения на Съезде», — подчеркнул Владимир Якушев.

Ранее Дмитрий Медведев обратил внимание участников предварительного голосования на то, что любые попытки спрятать политический статус будут жёстко пресекаться. А обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или принадлежность к институту её сторонников — это принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями.

Списки кандидатов партия утвердит на первом этапе Съезда «Единой России» — он состоится 28 июня.

В завершение вручил партийный билет «Единой России» Герою РФ Андрею Митяшину. Член Высшего совета партии также является кавалером двух орденов Мужества, участником первого потока президентской программы «Время Героев».

«Региональный организационный комитет вынес вердикт: нарушений во время электронного предварительного голосования не зарегистрировано. Мы сформировали отчет на основании данных, которые поступили из 18 местных отделений Сахалинской области, и единогласно проголосовали за его принятие. Механизм предварительного голосования, которое Единая Россия проводит с 2009 года, предельно прозрачен и публичен — единственно важный выбор здесь делают люди. Только на основании результатов голосования партия сформирует список кандидатов на предстоящие осенние выборы в Государственную Думу IX созыва. Мы отправили в центральный штаб все данные по итогам голосования в Сахалинской области, и ждем вердикт наших федеральных коллег. От себя лично и от всего Сахалинского регионального отделения Единой России я благодарю всех кандидатов за участие и за честную конкурентную борьбу, а избирателей — за активность в голосовании. Помните: именно вы выбираете тех, кто будет защищать ваши интересы», — рассказала руководитель РИК Сахалинского регионального отделения Партии «Единая Россия» Ирина Киселева.