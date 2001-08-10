Участие в формировании новой народной программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Встречу с экспертной группой, которая будет участвовать в разработке новой народной программы "Единой России", провел председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что содержание документа необходимо определять уже сегодня, несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре.

"В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты "Единой Россией" ранее, в других условиях, тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы - прим. ред.), прошло уже пять лет", - подчеркнул председатель партии.

По словам Дмитрия Медведева, программа "Единой России" будет разделена на два блока - предвыборная программа и блок долгосрочного планирования.

Предвыборная программа касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан.

"Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение победы на фронте. Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться - голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать. Это очень важная работа. Она должна идти прямо сейчас. Но при этом её невозможно провести кулуарно или в тиши кабинетов, даже самых высоких или на подобных встречах. Это программный документ, народная программа, должен быть результат обратной связи", - особо акцентировал внимание он.

Предложения от людей, поступающие президенту, в партию, органы власти, общественные организации ежедневно, подробно проанализируют.

"Предложения, которые носят наиболее массовый характер, в которых проявляются существующие проблемы, нужно взвесить, и, если у нас есть сегодня возможности для их решения, - включить в программу. Это будет по-честному, это и составляет суть народной программы. Такая программа, подчёркиваю, программа избирательная, для выборов, рассчитана на пять лет", - пояснил председатель "Единой России".

Второй блок рассчитан на более длительный срок. Это набор идеологем, ценностей, которых придерживается "Единая Россия" и которые не могут меняться от выборов к выборам.

"Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят ещё в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Рамку программы на десятилетия партия представит на съезде в конце июня. В августе - народную программу на пять лет.

"Чтобы граждане нашей страны видели цели, которые ставит перед собой "Единая Россия". Это по-честному, и эти цели действительно носят долгосрочный характер", - сказал Дмитрий Медведев.

Участники экспертной группы представили своё видение дальнейшей работы и ряд инициатив, которые могли бы войти в новый программный документ "Единой России". Например, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева затронула вопросы семейной политики и народосбережения. Также она подчеркнула, что АСИ представит в новую народную программу "Единой России" лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров.

Герой РФ Владимир Сайбель предложил включить в новую народную программу инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв выразил надежду, что в народной программе "Единой России" появится "атомная страница", которая затронет вопросы кадровой подготовки специалистов на всех уровнях образования - сад - школа - колледж - вуз - предприятие.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков подчеркнул, что творческие союзы готовы внести свои предложения в народную программу "Единой России". А председатель ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что инициативы Народного фронта в программу партии сформируют на основе вопросов с прямой линии с президентом и обращений в региональные отделения организации.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что эксперты примут участие в отраслевых отчётно-программных форумах "Единой России" "Есть результат", которые пройдут во всех федеральных округах страны.

В состав экспертного совета вошли:

- координатор направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы "Единой России", Герой РФ Владимир Сайбель;

- медицинская сестра, Герой РФ Людмила Болилая;

- член Бюро Высшего совета партии, председатель общественного совета партпроекта "Выбор сильных", сенатор, Герой РФ, трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин;

- гендиректор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева;

- гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачёв;

- гендиректор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов;

- советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков;

- руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов;

- гендиректор - председатель правления Корпорации МСП Александр Исаевич;

- председатель комиссии генсовета партии по образованию и науке, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва;

- член генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой РФ Евгений Поддубный;

- член Высшего совета партии, председатель общероссийского союза "Федерация независимых профсоюзов России" Сергей Черногаев;

- член Бюро Высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;

- член генсовета партии, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский;

- гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина;

- гендиректор ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова" Минздрава РФ Олег Карпов;

- президент ассоциации онкологов России, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН, главный внештатный специалист-онколог минздрава РФ Андрей Каприн и другие.

"Создание экспертного совета из представителей ведущих отраслей промышленности, научного и творческого сообщества, участников спецоперации для разработки новой Народной программы - безусловно, правильное и своевременное решение.

Во-первых, предложений и наказов поступает очень много. Фактически каждая моя встреча с общественными активистами - военными, волонтёрами, социальными координаторами фонда "Защитники Отечества" - становится поводом для дальнейшей законодательной работы. Есть вопросы, связанные с дополнительными мерами поддержки наших бойцов и членов их семей, с защитой трудовых прав ребят, возвращающихся к гражданской жизни, их социальной адаптацией. Важно поддерживать эту обратную связь и давать чёткую экспертную оценку поступающим от общества запросам - в итоге появляются такие уже обретшие форму инициативы, как запуск программы трудоустройства ветеранов на предприятия ВПК.

Во-вторых, мы должны смотреть в будущее - и продолжать укреплять культурный, идеологический суверенитет России. И здесь своё слово должны сказать представители высшей школы, творческие люди, которые пользуются уважением всего общества", - отметил депутат государственной думы от Сахалинской области, член комитета по обороне Георгий Карлов.