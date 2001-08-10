Южно-Сахалинск готов развивать культурные связи с Китаем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках делового визита сахалинской делегации в город Харбин Сергей Надсадин принял участие в открытии выставки русской масляной живописи. Это первый совместно реализованный двумя странами масштабный культурный проект после пандемии коронавируса. Более 140 полотен русских живописцев экспонируются в одной из частных картинных галерей при поддержке Генерального консульства РФ в Харбине.
Значимость события отметили все гости выставки - это возобновление культурных обменов после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
- Китай - стратегический партнер, как для России, так и для Дальнего Востока в частности. В рамках работы 32-й Харбинской торгово-экономической ярмарки мы наметили перспективы сотрудничества по многим вопросам - это и поставка техники, материалов, технологий. Но мы рассматриваем не только экономический, но и культурный аспект, - отметил мэр Сергей Надсадин. - У каждой из наших стран богатейшая культура со своими самобытными традициями. Южно-Сахалинску также есть о чем заявить в этом направлении: мы готовы возобновить культурные обмены с Китаем и реализовывать совместные творческие и образовательные проекты. Уверен, это будет способствовать развитию и укреплению наших дружественных международных отношений.
Напомним, Харбин был основан в 1898 году русскими строителями-железнодорожниками. Русская культура оставила большой след в истории города. Более 17 лет в Харбине существует русский фонд, с 1998 года открыт частный музей русского искусства. На выставке в посольстве представлены работы художников последователей известной творческой группы «Мир искусства». Полотна демонстрируют рассвет реализма в русской живописи, также представлены работы современных мастеров. Как отметили посетители выставки, живопись - это искусство, не нуждающееся в переводе и позволяющее глубже узнать национальную культуру, что, несомненно, способствует укреплению дружбы между Китаем и Россией.
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