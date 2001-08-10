Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области написала заявление по собственному желанию. Губернатор принял отставку руководителя ведомства, поблагодарив за эффективную совместную работу и пожелав новых профессиональных успехов, рассказали ТИА "Отрова" в региональном правительстве.

Светлана Налбатова возглавила региональное министерство имущественных и земельных отношений в мае 2019 года. В Сахалинской области под ее непосредственным руководством удалось решить ряд важных вопросов. Один из них - передача земель Минобороны в собственность области, благодаря чему на Сахалине и Курилах появились новые земельные участки для строительства жилых домов и социальных учреждений, началось возведение объектов. Также удалось сократить время оформления земельных участков для нужд бизнеса. Островной регион стал одним из лидеров в реализации федерального проекта «Дальневосточный гектар».

До назначения в Сахалинскую область Светлана Налбатова работала в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, занималась нормативно-правовой работой в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Исполнять обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области будет Елена Воронюк, ранее занимавшая пост первого заместителя главы ведомства. Елена Валерьевна родом из островного региона, имеет большой опыт работы в областных органах исполнительной власти и местного самоуправления.