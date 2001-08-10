Сахалинский избирком передал последнюю партию бюллетеней в два муниципалитета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 2 сентября, в здании Сахалинской областной типографии в соответствии с протоколом состоялась передача последней партии избирательных бюллетеней в территориальные избиркомы Холмска и Южно-Сахалинска.

По информации заместителя председателя островного избиркома Павла Сиваконова, в адрес окружных избирательных комиссий №8 и №9 Холмской ТИК поступит 63 626 избирательных бюллетеней, их коллеги с участков №1–№7 получат 114 854 документа для голосования по одномандатному округу. Такое же количество – 114 854 бюллетеня – направлено в Южно-Сахалинскую ТИК для голосования по единому избирательному округу.

Напомним, в списки для голосования по выборам депутатов Сахалинской областной думы восьмого созыва включен 374 401 избиратель Сахалина и Курил. В соответствии в этой цифрой принято решение изготовить 374 401 бюллетень для голосования по одномандатным избирательным округам и столько же для голосования по единому избирательному округу, причем в обоих случаях по 58 939 штук предназначено для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Информационный центр избиркома обеспечит автоматизированный учет движения избирательных бюллетеней для голосования как документов строгой отчетности и проконтролирует ввод в базу данных ГАС «Выборы» сведений об их выдаче нижестоящим избирательным комиссиям.