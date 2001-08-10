«Единая Россия» на Сахалине запустила сбор помощи приютам для бездомных животных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сторонники партии «Единая Россия» в рамках проекта «Партия добрых дел» совместно с Центром корпоративного волонтерства «ДаДобро» организуют сбор кормов, предметов ухода, ветоши, медицинских принадлежностей для передачи приютам для животных, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском отделении партии. Главная цель – помочь приютам в содержании питомцев, а так же по возможности найти хвостатым друзьям дом.

Сбор помощи будет осуществляться с 3 по 20 августа в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» по адресу ул. Дзержинского 40/1 ежедневно с 10:00 до 19:00.

На сегодняшний день приюты островного региона содержат более 1000 хвостатых. Все они нуждаются в большом количестве кормов и предметов, необходимых для благоприятного пребывания животных в приютах.

«Сегодня на нашей площадке мы организовали сбор помощи нашим приютам. Ежедневно ребята спасают жизни хвостатым друзьям, лечат и пристраивают в любящую семью. Содержание большого количества животных – большой труд. Я рад, что в нашем регионе есть те, кто готов нести ответственность за такое большое благородное дело», – поделился председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» и депутат городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Шаров.

20 августа сотрудники Штаба поддержки передадут помощь приютам исходя из нужд организаций.