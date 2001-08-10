"Единая Россия" передала в правительство новый пакет мер поддержки граждан и экономики в условиях санкций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" подготовила очередной пакет мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и передала его в профильную комиссию правительства. Свои предложения в процессе его подготовки представили все партийные институты - региональные отделения "Единой России", депутаты государственной думы и сенаторы РФ, депутаты законодательных собраний в регионах, экспертные организации, сторонники партии.

В частности, блок предложений поможет обеспечить стабильность лекарственного производства и импортозамещения.

"С самого начала санкционного давления Запада "Единая Россия" активно ему противостоит. Сейчас на основе предложений из регионов сформировали новый пакет. Пока идёт работа над собственным производством лекарственных препаратов, нам необходимы опережающие закупки, чтобы на наших складах и в наших клиниках уже был необходимый запас жизненно необходимых препаратов на случай крайней необходимости", - пояснил координатор направления народной программы "Единой России" "Здоровье человека", председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он также подчеркнул, что необходимо локализовать производство медицинского оборудования и законодательно закрепить госзаказ по нему, чтобы производитель точно понимал, какое количество медицинской техники будет реализовано.

"В рамках исполнения народной программы "Единой России» мы посещаем регионы, изучаем положительные практики, которые можно законодательно распространить на всю страну. Чтобы наши граждане имели возможность получать всю необходимую качественную медицинскую помощь», - отметил Дмитрий Хубезов.

Ряд мер, которые "Единая Россия" передала в правительство, касается поддержки сельхозпроизводителей и обеспечения продовольственной безопасности.

"Единая Россия" просит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на проведение кормозаготовительной кампании и уборочных работ. Также - рассмотреть вопрос о разработке и соответствующем финансировании подпрограммы по селекции и семеноводству овощных культур в рамках федеральной научно-технической программы. И внести изменения в закон о госзакупках. Они позволят региональным сельхозпроизводителям в приоритетном порядке поставлять свою продукцию в социальные и образовательные учреждения, находящиеся на их территории», - рассказала координатор направления народной программы партии «Развитие села», зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Напомним, "Единая Россия" принимает активное участие в реализации плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с правительством. Для работы над соответствующими мерами создана правительственная комиссия, куда вошли представители партии – первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

Ряд инициатив уже реализован по предложению "Единой России". В том числе - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора, освобождение граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержка авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей, в частности, ввести мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами.

Помимо этого, партия предложила вводить внешнее управление по суду в организациях, которые объявили об уходе с российского рынка. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места. Законопроект внесен в Госдуму, его поддержала комиссия кабмина по законопроектной деятельности.

В Сахалинской области принят целый ряд мер по повышению продовольственной безопасности и развитию импортозамещения. В частности, торговым сетям помогли наладить прямые поставки социально значимых продуктов от производителей, за счет чего удалось исключить наценку посредников. В области действует один из самых масштабных в стране пакет мер поддержки сельхозпроизводителей. Аграрии получают различную помощь по 40 направлениям – гранты, компенсации, льготы и так далее. Постепенно область выходит на самообеспечение сельхозпродукцией.

Многие решения были разработаны при участии партии «Единая Россия», а также поддержаны депутатами партийной фракции Сахалинской областной Думы. Региональный координатор проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия» Алексей Плотников считает, что в условиях освобождения рынка от зарубежных конкурентов появились новые возможности для развития местных товаропроизводителей.

«Предприятия получили хороший стимул для того, чтобы выйти на новый уровень, увеличить объемы производства, значительно расширить ассортимент. Мы видим, что большинство островных производителей воспользовались этой возможностью, наблюдаем повсеместное увеличение выпуска продуктов, появление на рынке новых местных продовольственных товаров. В условиях санкций это особенно актуально», — подчеркнул Плотников.