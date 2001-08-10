Президент поддержал инициативы "Единой России" по социальной газификации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Владимир Путин в ходе совещания с правительством 12 января поддержал предложения по реализации программы социальной газификации, которые озвучил секретарь генсовета "Единой России» Андрей Турчак. В первую очередь - чтобы главы субъектов стали руководителями региональных штабов по газификации.
- Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Мы понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение социальной газификации во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти, - подчеркнул Андрей Турчак.
По его словам, поставленная Президентом задача - подключить до конца года всех желающих - является приоритетной для партии.
- Для ее решения "Единая Россия" задействовала максимальные ресурсы. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии, - сказал он.
Секретарь генсовета напомнил, что "Единая Россия", правительство и "Газпром" стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства. Сейчас в среднем по стране она составляет 94 тысячи рублей. По инициативе партии и при поддержке правительства ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами на приобретение газового оборудования.
- В ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения, - сообщил секретарь Генсовета партии.
Он также отметил, что "Единая Россия" поможет Правительству реализовать программу обеспечения всех жителей регионов надежными и экологически чистыми источниками энергии. Сейчас сетевой газ есть не во всех субъектах РФ, поэтому там необходимо использование альтернативных источников – например, чистых угольных технологий, сжиженного газа или электрификация котельных.
Помимо этого, Андрей Турчак обратился к президенту с предложением установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. Порядок их работы до сих пор не определен.
- Это несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Требуется системное решение. С Алексеем Миллером, с "Газпромом" такой подход согласован, - отметил Андрей Турчак.
Президент одобрил инициативы "Единой России" и поручил Правительству, партии и общественным организациям подключиться к выполнению программы социальной газификации.
- Предложения, которые сформулированы, безусловно будут поддержаны. От этого зависит качество жизни наших граждан, - сказал Владимир Путин.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак добавил, что наиболее активно социальная газификация проходит в Томской, Московской и Новосибирской областях, Чечне и НАО. Законы, обеспечивающие бесплатное доведение газа до домовладений, Правительство разработало вместе с "Единой Россией", напомнил он.
- Был создан Федеральный штаб по газификации. В его работе активное участие принимает "Единая Россия". Вчера на штабе с Андреем Турчаком особое внимание было уделено сохранению высоких темпов работ и выполнению поставленных задач по газификации до конца 2022 года, - добавил Александр Новак.
Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах.
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