Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной воздушной гавани региона подвели итоги исследования удовлетворённости путешественников. Согласно статистическим данным, индекс потребительской лояльности комплекса в 2026 году составил 92,8%. В сравнении с 2025 годом показатель увеличился на 1,5%.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», в анкетировании приняли участие более 1000 пассажиров. Опросник продумали специалисты службы развития производственной системы и качества. В анкете учли «болевые» участки, которые теоретически могли бы возникнуть на пути пассажиров. Чтобы охватить как можно больше респондентов, в качестве интервьюеров привлекли студентов Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Обратную связь молодые люди собирали в течение месяца. Ещё столько же ушло на обработку результатов.

В итоге исследователи зафиксировали прирост положительных отзывов по большинству критериев. Всего в анкету включили 20 пунктов. Ключевыми из них оказались общие впечатления от аэровокзала, работа персонала, навигация, доступность посадочных мест, удобство сервисов. Результаты по этим блокам не опустились ниже отметки в 95%. Значит, большинство респондентов оценили их на 5 баллов из 5 возможных.

Самый высокий показатель закрепился за общим восприятием комплекса. По этому критерию авиагавань набрала 99,03% положительных отзывов. Скоростью, качеством обслуживания и гостеприимством респонденты тоже остались довольны. Индекс лояльности по этому разделу анкеты составил 96,13%. Третье место в топе блоков, получивших большую удовлетворённость у путешественников, разделили визуальное информирование и чистота помещений.

Начальник службы развития производственной системы и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Василевская отметила: «Такие исследования в нашем аэровокзале проходят каждый год. Показательно, что динамика удовлетворённости пассажира – положительная, индекс лояльности растёт. Это говорит о том, что команда воздушной гавани движется в верном направлении, а именно: в направлении беспрерывных улучшений и создания новых сервисов».

2026 год для аэровокзала Южно-Сахалинска, действительно, выдался насыщенным на внедрение новых технологий и запуск сервисов. Одно из главных событий – открытие современного международного сектора. Оценить его работу пассажиры смогут уже в следующем году. Ближайшее исследование удовлетворённости путешественников запланировано на лето 2027 года.