Драйверы роста инвестиций и экономики, ИИ, развитие Арктики – главные темы форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первый день 17-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоятся пять сессий, которые будут посвящены международному сотрудничеству, перспективам промышленной кооперации, макроэкономическим трендам и влиянию нейросетей на трансформацию инвестиций. Во второй день форума участники обсудят инвестиционные стратегии и инструменты для долгосрочного роста капитала. Основная тема форума – «Закаляя экономику: прочность как стратегия роста».
Первый день форума откроют сразу три дискуссии. В рамках сессии «ИИ Fusion: ИИ для инвестиций и инвестиции в ИИ» спикеры обсудят инвестиции в искусственный интеллект, трансформацию глобальных инвестпортфелей под влиянием нейросетей, границу между хайпом и долгосрочной стоимостью инвестиций, а также ИТ-ландшафт будущего. Модератором будет первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Ольга Скоробогатова.
Будущее северных территорий России, развитие их потенциала, статус в глобальной экономике и отношения с международными партнерами обсудят во время дискуссии «Северный поворот: как Арктика меняет место России в мировой экономике». Участником сессии будет заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.
Дискуссия на сессии «Инвестиционный прорыв через промышленную кооперацию» будет посвящена поиску новых механизмов международного взаимодействия с промышленными партнерами из других стран и привлечения инвестиций. Участники обсудят, какие договоренности в области сбыта, инфраструктуры и финансирования необходимы для запуска совместных проектов. Модератором выступит руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Средин.
На макроэкономической сессии дискуссия сосредоточится на вопросах экономического суверенитета России, поддержки производительности и качества труда, развития фондового рынка и ИИ-изации мировой экономики. Участниками обсуждения станут заместитель председателя Правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников. В диалоге также примут участие представители отечественного и международного бизнеса. Модерирует макроэкономическую сессию первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Сегодня перед Россией стоит задача возобновить инвестиционный цикл и выйти на траекторию устойчивого роста, пройдя закаливание жесткой денежно-кредитной политикой и внешними шоками. Выверенные, стратегические решения в этих условиях – это то, что формирует надежный запас прочности экономики, способствует раскрытию ее внутреннего потенциала, развитию передовых технологий и человеческого капитала. Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» – площадка, где собираются лидеры, способные превратить эту устойчивость в непреодолимую силу развития», – сказал Дмитрий Пьянов.
Традиционно в первый день состоится пленарная сессия форума. Ее модератор – президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
В этом году впервые на одной площадке встретятся три поколения инвесторов. Программу второго дня форума откроет презентация инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на 2027 год. Ключевая сессия «Спокойствие вознаграждается: человек, рынок, деньги, будущее» будет посвящена тому, как сохранять взвешенный подход к инвестициям в условиях быстрых перемен и какую роль в этом играют дисциплина и новые технологии. Эксперты также обсудят подходы к выбору компаний для вложений, возможности индивидуальных инвестиционных счетов и особенности инвестирования в криптоактивы. Для тех, кто только начинает формировать свой капитал, предусмотрен трек «Новое поколение»: участники обсудят инвестиционные ориентиры на 2027 год, вместе с профессионалом разберут бизнес публичной компании и на мастер-классе по вайбкодингу создадут ИИ-помощника для инвестиций. Для подростков 12-17 лет будет работать Школа юного инвестора: там можно собрать первый портфель, пройти финансовый квиз и сыграть в деловую игру про IPO. Завершит день клубный вечер «Три поколения за одним столом» – нетворкинг и встречи инвестиционных клубов.
Форум 1-2 декабря пройдет очно. Трансляции сессий и выступления спикеров можно будет смотреть на официальном сайте форума в прямом эфире из любой точки мира.
Справка
Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года. В течение года он собирает частных инвесторов, финансовых экспертов, аналитиков, представителей крупных эмитентов и госструктур на региональных площадках, а завершается традиционным 2-дневным мероприятием в Москве.
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