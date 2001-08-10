Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На улице Антона Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 декабря начнёт работать платная муниципальная парковка. Рядом расположены начальная школа № 7 и детская школа искусств "Этнос".

Как сообщили ТИА "Острова" в Центре управления городской мобильностью, на участке от проспекта Мира до улицы Музейной уже установили дорожные знаки. До 1 декабря они будут закрыты. Ранее здесь нанесли синюю разметку, обозначающую зону платного парковочного пространства на 77 мест.

Платный режим будет действовать с 8:00 до 19:00 в будние дни. В остальное время, а также в выходные и праздники парковка бесплатная.

Организация платной парковки на этом участке - решение выверенное. Это позволит не только разгрузить центр города, но и родителям станет комфортнее высаживать детей у учреждений образования. Мы ориентируемся в первую очередь на безопасность, - подчеркнула начальник отдела специальных проектов Екатерина Рожкова.

Жители смогут парковаться бесплатно до 30 минут. Если машина остаётся дольше, оплата рассчитывается с момента въезда. Тариф для легкового автомобиля - 85 рублей в час, для мототранспорта - 45 рублей в час.

Удобнее всего платить через приложение Ruparking, установить его можно по QR-коду на дорожных знаках. Перед использованием рекомендуется отключить VPN, иначе приложение может неверно определить местоположение. Оплата также принимается на портале "Парковочное пространство города Южно-Сахалинска", через Сбербанк Онлайн, в банкоматах и паркоматах. Отдельным категориям граждан предоставляется право бесплатного или льготного пользования парковками.