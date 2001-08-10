Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пункт приёма вторсырья подвёл итоги работы за два года. За это время активисты принесли 168 тонн вторсырья. Больше всего сдали книг и картона – свыше 103 тонн, также приняли более 49 тонн стекла и почти 15 тонн пластика. Всего было 2064 поставщика.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, проект реализовали в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Сахалинцы активно включились в сортировку. Они складывают вторсырьё в более чем 1500 синих сетчатых контейнеров на площадках по всему Сахалину. А ещё приносят его прямо в пункт приёма – за это дают символическое денежное вознаграждение.

Руководитель коммерческого участка Александр Кормщиков подчеркнул: «Во Вторпункте принимают самые распространённые бытовые отходы: пластиковые бутылки, ёмкости из-под жидкостей и бытовой химии, пластиковые вёдра, тазы, контейнеры, картонные коробки, плёнку-микс, изделия из стекла. Для сортировки не нужны особые навыки или редкие виды отходов – главное начать».

Кроме того, на базе Вторпункта работает бесплатный книгообмен: жители приносят прочитанные книги и забирают понравившиеся домой.

Если научиться правильно разделять отходы, количество материалов, пригодных для переработки, заметно вырастет. Вторичное сырьё помогает сократить потребление природных ресурсов и снизить нагрузку на полигоны. Сегодня пункты приёма – это не просто места, куда сдают мусор, а важная часть экологической устойчивости региона. Они формируют культуру ответственного потребления и вовлекают людей в экономику замкнутого цикла.