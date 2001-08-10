За два года сахалинцы принесли на переработку 168 тонн мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пункт приёма вторсырья подвёл итоги работы за два года. За это время активисты принесли 168 тонн вторсырья. Больше всего сдали книг и картона – свыше 103 тонн, также приняли более 49 тонн стекла и почти 15 тонн пластика. Всего было 2064 поставщика.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, проект реализовали в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Сахалинцы активно включились в сортировку. Они складывают вторсырьё в более чем 1500 синих сетчатых контейнеров на площадках по всему Сахалину. А ещё приносят его прямо в пункт приёма – за это дают символическое денежное вознаграждение.
Руководитель коммерческого участка Александр Кормщиков подчеркнул: «Во Вторпункте принимают самые распространённые бытовые отходы: пластиковые бутылки, ёмкости из-под жидкостей и бытовой химии, пластиковые вёдра, тазы, контейнеры, картонные коробки, плёнку-микс, изделия из стекла. Для сортировки не нужны особые навыки или редкие виды отходов – главное начать».
Кроме того, на базе Вторпункта работает бесплатный книгообмен: жители приносят прочитанные книги и забирают понравившиеся домой.
Если научиться правильно разделять отходы, количество материалов, пригодных для переработки, заметно вырастет. Вторичное сырьё помогает сократить потребление природных ресурсов и снизить нагрузку на полигоны. Сегодня пункты приёма – это не просто места, куда сдают мусор, а важная часть экологической устойчивости региона. Они формируют культуру ответственного потребления и вовлекают людей в экономику замкнутого цикла.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:55 Сегодня В Охе мужчина из ревности до смерти избил сожительницу
10:17 Сегодня В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство области по каратэ
09:13 Сегодня У жителя Поронайска нашли смесь табака с гашишным маслом
09:11 Сегодня Ранее судимая жительница Южно-Сахалинска украла игровую приставку в магазине
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
11:55 11 Ноября На дорогах Южно-Сахалинска продолжают противогололёдную обработку
10:44 13 Ноября Спецслужбы обезвредили условного террориста в спортшколе "Кристалл" в Южно-Сахалинске
16:43 12 Ноября В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
Выбор редакции
- 10:17 Сегодня В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство области по каратэ
- 12:44 Вчера На Сахалине открылась выставка книг-малюток на иностранных языках
- 11:31 Вчера На Сахалине обсудили вопросы вторичной переработки мусора
- 10:47 16 Ноября Сахалинцев приглашают ознакомиться с главным делом жизни Владимира Даля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?