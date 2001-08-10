Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сбережения жителей Сахалинской области в ВТБ выросли на 17% за январь-сентябрь и достигли 59,2 млрд рублей. Опережающими темпами росли инвестпродукты: на 40% за 9 месяцев года. При этом порядка 80 % портфеля привлеченных средств формируют классические сберегательные инструменты – депозиты и накопительные счета.

«Сахалинцы предпочитают размещение своих средств в основном в традиционные инструменты. Этому способствует и улучшение условий банков по накопительным счетам. Такие счета решают одновременно две задачи: приносят доход и оставляют возможность свободно распоряжаться своими средствами, не теряя при этом проценты», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

В банке ожидают дальнейшего перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов на накопительные. По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысит 11 трлн рублей. За 9 месяцев этого года такие счета обеспечили более 90% всего прироста средств россиян в банковской системе. Общий объем привлеченных средств частных клиентов по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей.