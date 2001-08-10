Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, прошли занятия по инженерной подготовке и взрывному делу.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе теоретических и практических этапов личный состав освоил широкий спектр дисциплин: устройство инженерных заграждений, основы взрывного дела, а также порядок разведки местности с применением приборов обнаружения взрывоопасных предметов.

На практике военнослужащие изготовили зажигательные трубки, рассчитали заряды для подрыва конструкций, а также отработали неуправляемый и управляемый способы подрыва различных видов мин и взрывчатых веществ.

Кроме того, военнослужащие выполнили установку сигнальных мин, предназначенных для оповещения подразделений о появлении условного противника на контролируемом участке местности.

Особое внимание уделили вопросам безопасности при проведении взрывных работ – допуск к практическим занятиям предоставлялся только после полного освоения соответствующих требований.

Занятия проходят под руководством опытных офицеров – участников боевых действий и организованы с учётом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.