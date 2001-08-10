Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Скошенная с городских газонов трава может стать полезным ресурсом для озеленения Южно-Сахалинска. Возможности её переработки и дальнейшего развития экологического производства обсудили с представителями предприятия «Экоресурс», реализующего в областном центре инвестиционный проект.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, предприятие занимается переработкой растительных материалов, подготовкой грунта и выпуском продукции, которая может использоваться при посадке растений и благоустройстве территорий. Перспективное направление – переработка скошенной травы и других растительных остатков, ежегодно образующихся при содержании городских парков, скверов и газонов. Для этого инвестор планирует установить специальное оборудование – шредер.

В ходе посещения предприятия оценили, как реализуется инвестиционный проект, и обозначили необходимость более эффективного использования предоставленной территории.

«В своё время мы совместно с правительством Сахалинской области поддержали этот инвестиционный проект, предоставили землю для его реализации. Сегодня видим, что потенциал у предприятия есть, однако возможности площадки пока используются не в полной мере. Договорились, что до конца декабря инвестор скорректирует бизнес-план с учётом практической пользы для города. В частности, рассчитываем на установку шредера, который позволит перерабатывать растительные остатки, в том числе с наших городских газонов. Мы заинтересованы в развитии таких производств и готовы их поддерживать, но при этом рассчитываем на ответственное отношение инвесторов к взятым обязательствам и эффективное использование предоставленных ресурсов», – подчеркнул Сергей Надсадин.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей проработке проекта. Обновлённый бизнес-план должен определить перспективы развития предприятия, в том числе возможности переработки городских растительных отходов и использования полученной продукции в муниципальном хозяйстве.