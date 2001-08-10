Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщить о фактах проявления коррупции среди муниципальных служащих администрации Южно-Сахалинска и работников муниципальных учреждений южносахалинцы могут по телефону горячей линии 300-782.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Также об этом можно сообщить через веб-сервис «Сообщить о факте коррупции», размещённый на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Напомним: основными признаками коррупционного поведения являются использование должностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды и обогащения вопреки законодательству и моральным нормам, использование своего статуса и авторитета для получения различных преференций и возможностей, а также злоупотребление доверием.