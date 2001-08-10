Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собирать роботов, создавать проекты виртуальной реальности, осваивать промышленный дизайн и делать первые шаги в IT юные южносахалинцы могут бесплатно. Такие возможности открывают пять технопарков "Кванториум" на базе гимназий № 1 и 3, Восточной гимназии, школ № 20 и 31.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, здесь ребята не просто получают дополнительные знания, а учатся работать в команде, воплощать идеи и определяться с будущей профессией.

Один из центров работает на базе гимназии № 3 с 2019 года. Сегодня здесь обучаются более тысячи школьников, для которых доступны 53 программы дополнительного образования.

У нас представлены самые разные направления: виртуальная реальность, промышленная робототехника, хайтек, промышленный дизайн, биоквантум, IT-квантум, а также курсы по математике, шахматам и английскому языку. Ребята приходят не только за знаниями, но и за общением, возможностью работать над собственными проектами, - рассказывает руководитель кванториума при гимназии № 3 Светлана Костюк.

Особое внимание уделяют совместному досугу детей и родителей: проводят семейные шахматные турниры, интеллектуальные игры и мастер-классы. Ближайшее мероприятие состоится 28 ноября и будет посвящено Дню матери.

Педагог Евгений Зайцев работает в кванториуме почти семь лет. По его словам, особый интерес у школьников вызывают занятия в сфере информационных технологий.

Сами школьники подтверждают: занятия помогают интересно проводить время после уроков и задуматься о будущей профессии. Арсений Столяров посещает технопарк с первого класса, ему нравятся робототехника и шахматы, в будущем он думает связать профессию с IT. А Виктория Мороз два года занимается промышленным дизайном и сейчас вместе с другими ребятами разрабатывает сувенирную продукцию для зоопарка.