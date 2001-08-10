Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением зимы ритм работы городских служб меняется. Особое внимание уделяется надёжности общественного транспорта: низкие температуры, снегопады и гололёд требуют от предприятия повышенной готовности всех служб.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, в шиномонтажной мастерской Василий Савицкий ежедневно следит за состоянием колёс.

Мы проверяем состояние колёс, оцениваем износ резины, выявляем порезы и проколы, а при необходимости принимаем решение об утилизации повреждённых шин. Моя задача - гарантировать, чтобы автобусы выходили на линию с надёжными шинами, способными справиться с гололёдом и снегом, - делится Василий Савицкий.

Важной частью подготовки является проверка и обслуживание аккумуляторов. Сотрудник ремонтно-механической мастерской Владимир Чумаков рассказывает, что осматривает их, измеряет плотность электролита и уровень заряда, очищает и подготавливает к работе.

В ремонтном боксе ежедневно ведётся обслуживание подвижного состава. Слесарь Дмитрий Медведев подчёркивает важность каждой детали: зимой особое внимание уделяют состоянию резины, тормозной системы, отопления и аккумуляторов.

Перед выездом на линию каждый автобус проходит тщательный осмотр механика по выпуску транспорта. Проверяются ходовая часть, внешний вид, состояние шин и чистота салона. Только после полной проверки подписывается путевой лист.

Не менее важна подготовка водителей: все проходят обязательный медосмотр и дополнительный сезонный инструктаж.

Все машины подготовлены и выходят на маршруты. У нас сформирован резерв транспортных средств, который готов оперативно заменить любой автобус в случае непредвиденных ситуаций, - поясняет начальник отдела перевозок Александр Карпенко.