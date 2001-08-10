Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В столице островного региона прошла стратегическая сессия, на которой обсудили возможности развития медицинского и оздоровительного туризма в Сахалинской области. В ней приняли участие представители органов власти, медицины, туристической отрасли, средств размещения, гастрономии, спа‑ и бальнеологических услуг.

Медицинский туризм будет сочетать туристические впечатления от природы и достопримечательностей региона с оздоровительными процедурами. Кроме местного населения и туристов из других регионов страны, проект ориентирован и на иностранных гостей — в первую очередь на жителей стран Азиатско‑Тихоокеанского региона. За эту часть проекта будет отвечать «ВТБ Медицина»: организация сделает акцент на экспорт медицинских услуг и организацию санаторно‑курортного лечения для иностранных пациентов.

Министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев отметил, что регион входит в пятёрку лучших в стране по качеству медицинских услуг, а перспективы развития медицинского и оздоровительного туризма в регионе весьма серьёзны. Генеральный директор ВТБ Медицина Сергей Нечаев отметил, что Сахалин может смело рассчитывать на поток туристов. Медицинский туризм - отрасль, которая является катализатором для развития разных отраслей экономики: питания, проживания, логистики, что даст эффект для всей экономики региона.

Обсуждение развития медицинского туризма состоялось и на уровне губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В нем приняли участие представители бизнес-сообщества региона и руководитель ВТБ на Сахалине Ольга Шашкина.