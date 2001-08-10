В Южно-Сахалинске стартует восьмой гастрономический марафон "Пельмень и его друзья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 23 ноября по 6 декабря в Южно-Сахалинске пройдёт ежегодный гастрономический марафон «Пельмень и его друзья». В восьмой раз городские кафе и рестораны предложат жителям и гостям островной столицы авторские интерпретации традиционного зимнего блюда.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, марафон проводится с 2019 года и стал доброй предновогодней традицией. В этом году к нему присоединятся восемь заведений: кафе «Асахикава Рамен», семейное кафе «Mister Robin», гастробар и сыроварня «Чеддер», рестораны «Кипарис», «Homura», «ЕдаВино», «Бамбу» и «Азия». Среди участников есть как постоянные, так и новые предприятия, что говорит о растущем интересе к проекту.
Гостям гастромарафона предложат специальное сет-меню из трёх позиций стоимостью 1590 рублей. Южносахалинцы и гости города смогут попробовать различные варианты знакомых блюд национальных кухонь мира в авторской подаче. В основе сета традиционно блюдо из пельменей и их «друзей». В этом году это гедза с соусом карри, мини-хинкали с лососем, равиоли с говяжьими щёчками, дамплинги с морепродуктами и многое другое. Участники представят пельмени с мясными, рыбными, сырными и даже растительными начинками, сочетая классические рецепты с неожиданными ингредиентами и яркой подачей. Дополнят сеты салаты, супы и десерты.
Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова отметила: «Мы приглашаем всех жителей и гостей города посетить предприятия-участники марафона, приобрести вкусные сеты и приятно провести время в кругу друзей и близких. Будем рады обратной связи – ваши отзывы для нас ценны. Пельмени – традиционное зимнее блюдо, которое мы готовим или покупаем в преддверии Нового года, поэтому марафон и получил такое название. Для ресторанов это возможность удивить своих гостей и посоревноваться в мастерстве».
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