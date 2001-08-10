28 южносахалинцев завершили обучение в школе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялась церемония вручения сертификатов выпускникам школы «Управдом». Интенсив по управлению многоквартирным домом завершили 28 неравнодушных жителей областного центра.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, «Управдом» – проект, реализуемый по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Администрация Южно-Сахалинска развивает его уже три с половиной года, сотрудничая с активными горожанами. Школа – просветительская часть проекта: она помогает жителям знать свои права и обязанности, а также выстраивать взаимодействие с управляющими компаниями и органами власти.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Евгений Золотов подчеркнул, что обучение – лишь начало пути выпускников: «Цель проекта – помочь горожанам реализовать инициативы на территории своего дома и двора. Уже третий год администрация Южно-Сахалинска предоставляет гранты председателям советов домов на благоустройство подъездов и придомовых территорий. За время работы проекта в нём приняли участие более 200 горожан, а их идеи воплотились в реальные результаты: обновлённые подъезды с авторскими муралами, новые почтовые ящики, скамейки и малые архитектурные формы во дворах. По действующим правилам городской грантовой поддержки сумма может достигать 50 тысяч рублей на подъезд и 200 тысяч рублей – на благоустройство придомовой территории».

Среди выпускников этого набора есть как опытные активисты, уже успевшие преобразить свои дворы, так и новички в работе с грантами. Курс помог Александру Новикову, председателю совета дома на улице Украинской, 15, разобраться в юридических тонкостях: «Нас учили правильно проводить общие собрания собственников, обосновывать создание ТСЖ, выигрывать гранты – например, на оформление подъезда. Информации было много, и вся она ценная и полезная. В такой работе я раньше не участвовал, поэтому узнал много нового – теперь есть с чем работать».

Дилия Кырбашова из дома №9 на улице Есенина в 12-м микрорайоне узнала о школе из новостей и, не раздумывая, записалась на обучение. Она намерена применять полученные знания вместе с соседями: «На курсе я узнала много того, о чём даже не подозревала, – например, о ТОС: как создать территориальное общественное самоуправление, как оно функционирует и какие меры поддержки предлагает администрация. Вместе с соседями мы сможем применить эти знания на практике: у нас есть неухоженная территория, похожая на сквер рядом с домом, и мы уже задумываемся, как её облагородить. Уверена, в будущем нам это удастся».

Департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска продолжает реализацию проекта «Управдом» – программы поддержки инициатив жителей по благоустройству общего имущества многоквартирных домов. Проект объединяет председателей и членов советов домов, старших по домам и активных жителей, которые выступают главными инициаторами положительных изменений в своих домах. Одно из ключевых направлений работы управдомов – участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на благоустройство общего имущества. Управдомы – главные инициаторы грантовых заявок: они знают потребности дома, умеют собрать мнение соседей и правильно оформить документы. С 2023 по 2026 год профинансировали около 400 проектов. Контактные телефоны: 300-469 (доб. 10 и доб. 2).