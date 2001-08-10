Школьникам Южно-Сахалинска рассказали о правильной сортировке мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами провёл экоурок для учащихся седьмого класса школы №30 Южно-Сахалинска. Встреча была посвящена жизненному циклу отходов, правилам раздельного накопления и личной ответственности каждого человека за состояние окружающей среды.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального оператора, в ходе беседы школьникам рассказали, что в среднем один человек производит порядка 400 килограммов отходов в год. Однако ключевым вопросом стала не статистика, а дальнейшая судьба этих отходов. Основную долю объёма составляет пластик, большая часть которого пригодна для вторичной переработки.
Отдельный блок урока посвятили грамотному определению материалов. Школьники познакомились с маркировками пластика, узнали, какие привычные товары несут эти обозначения, и выяснили, какие виды полимеров принимают на переработку в Сахалинской области.
Представители регионального оператора отметили: «Синие сетчатые контейнеры на контейнерных площадках предназначены для накопления пластика с маркировками 1 и 2, стеклянной, алюминиевых и металлических ёмкостей. Грамотно сортируя отходы, жители помогают возвращать ценные ресурсы в оборот и заметно сокращать объёмы захоронения».
Особое внимание уделили теме обращения с опасными отходами. Учащимся объяснили, почему отработанные батарейки и ртутьсодержащие лампы нельзя выбрасывать в общий бак. Специалисты напомнили, какую угрозу щёлочь и тяжёлые металлы представляют для почвы и грунтовых вод, а также к каким возгораниям и механическим повреждениям коммунальной техники приводит попадание элементов питания под пресс мусоровоза.
Встреча завершилась практическим занятием. Школьникам раздали различные виды и категории отходов, включая несколько видов пластика, упаковку от бытовой химии и использованные элементы питания. Ребятам нужно было правильно распределить предметы по трём импровизированным контейнерам – для смешанных отходов, для полезных фракций и для опасных отходов. Все участники справились с заданием.
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