Почти 53 тысячи южносахалинцев сделали прививку от гриппа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала прививочной кампании, которая стартовала в областном центре в сентябре, вакцину от гриппа получили почти 53 тысячи южносахалинцев, более 12 тысяч из них – дети. Процедура остаётся самой надёжной мерой профилактики, помогающей сформировать иммунитет до начала пика заболеваемости.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, особое внимание защите здоровья в сезон ОРВИ и гриппа стоит уделить пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, а также детям, педагогам и работникам, которые ежедневно контактируют с большим числом людей.
Иммунопрофилактика – это комплекс мер, направленных на формирование защиты от инфекций. Ведущую роль в ней играет вакцинация: прививка «тренирует» иммунную систему и помогает организму встретить вирус подготовленным, а также снижает риск развития осложнений. Процедура занимает всего несколько минут. Перед прививкой специалист обязательно осматривает пациента, измеряет температуру, оценивает общее самочувствие и исключает противопоказания.
Сделать прививку от гриппа южносахалинцы могут в городских поликлиниках. Для этого нужно предварительно записаться на процедуру с помощью сервиса 1-300. Вакцинация проводится бесплатно. Как сообщает министерство здравоохранения региона, привиться можно в любой поликлинике по графику работы медучреждения.
Также в городе действуют дополнительные пункты вакцинации в ТДЦ «Столица» и в ТЦ «Дом торговли». Режим работы в будние дни – с 11:00 до 18:00, в выходные – с 11:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Для организованной иммунизации коллективов работает выездная вакцинация. Мобильные медицинские бригады посещают трудовые коллективы и предприятия, чтобы провести вакцинацию желающих сотрудников прямо на рабочем месте. Чтобы организовать процедуру в муниципалитете, работодатели могут обратиться в департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска по телефону 300-722 (доб. 2). Масштабная прививочная кампания продлится до конца ноября.
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