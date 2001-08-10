Сахалинские работодатели получили более 121 миллиона рублей на охрану труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается реализация мер поддержки работодателям в виде компенсации расходов на охрану труда – для сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, с начала года 411 страхователей получили разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер. Выплаты уже осуществили 251 организации на общую сумму свыше 121 миллиона рублей. Плановый объём финансирования на эти цели составляет порядка 164 миллионов рублей.

В ведомстве напомнили: 16 ноября – последний день подачи заявления и подтверждающих документов на возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Надежда Синицына отметила: «Значительную часть мер поддержки Соцфонда можно оформить в дистанционном формате через портал „Госуслуги“. В текущем году работодатели выбрали именно такой способ подачи заявлений на компенсацию расходов по охране труда. В электронном формате мы рассмотрели 93,2% заявлений».

Заявление на компенсацию можно подать после реализации всех предусмотренных предупредительных мер или хотя бы одной из них. В рамках программы финансирования предусмотрено 17 мероприятий по охране труда. Работодатель самостоятельно определяет перечень необходимых мер. Наиболее востребованные в регионе – проведение периодических медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной защиты, специальная оценка условий труда, санаторно-курортное лечение предпенсионеров и пенсионеров, а также тех, кто работает во вредных и опасных условиях труда.